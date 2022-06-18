МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Казахстанская национальная компания QazaqGaz и российский "Газпром" договорились об увеличении объемов переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ для внутреннего рынка республики. Об этом сообщила пресс-служба QazaqGaz.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) подписали председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Согласно документу, стороны увеличат объем переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ до 11 миллиардов кубических метров в год. Данный шаг позволит увеличить поставку товарного газа на внутренний рынок Казахстана на 1,7 миллиарда кубометров в год. В свою очередь, это даст возможность казахстанской стороне увеличить добычу жидких углеводородов", — сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, между ТОО "КазРосГаз" и ООО "Газпром переработка" подписан договор на переработку казахстанского газа в 2022-2023 годах. В частности, в 2022 году к ранее запланированному объему 8,1 миллиарда кубометров предусмотрено дополнительно переработать около 0,57 миллиарда кубометров газа, а в 2023 году – дополнительно 1,23 миллиарда кубометров к первоначальному уровню 2022 года.

В пресс-релизе напоминается, что ТОО "КазРосГаз" осуществляет переработку казахстанского газа на мощностях Оренбургского ГПЗ для обеспечения стабильной работы нефтегазоконденсатного месторождения и обеспечения внутреннего рынка Казахстана товарным газом. Ежегодный объем переработки составляет порядка 9 миллиардов кубометров.