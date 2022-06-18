БЕРЛИН, 18 июн — ПРАЙМ. Германия сделает всё для устранения технических причин ограничения поставок по "Северному потоку", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью агентству dpa. СМИ: в Лондоне идет масштабная акция протеста на фоне кризиса и инфляции

"Во-первых, сейчас мы наблюдаем технически обоснованное сокращение поставок газа в Германию и другие страны Западной Европы. Это может быть совпадением, но не обязательно. Мы продолжим очень внимательно следить за этим и сделаем все возможное, чтобы гарантировать отсутствие технических причин для этих ограничений", — заявил канцлер.

Во вторник "Газпром" сообщил, что газ в "Северный поток" может поставляться только в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая", так как на станции сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.