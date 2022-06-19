2022-06-19T13:36:54+03:00
2022-06-19T13:36:54+03:00
2022-06-19T13:36:54+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220619/837226762.html
Первая прокачка газа началась на новом трубопроводе из Греции в Болгарию
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Началась первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию по соединительному трубопроводу Греция-Болгария (IGB), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего... ПРАЙМ, 19.06.2022
энергетика, новости, газ
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Началась первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию по соединительному трубопроводу Греция-Болгария (IGB), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего корреспондента.
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