МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Началась первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию по соединительному трубопроводу Греция-Болгария (IGB), сообщает радиостанция BNR со ссылкой на своего корреспондента.

Новость дополняется