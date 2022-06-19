МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni стала вторым иностранным партнером QatarEnergy в расширении крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East. Об этом сообщило катарское государственное агентство QNA. Первая подача газа началась на новом трубопроводе из Греции в Болгарию

На прошлой неделе Катар уже подписал соглашение с французской TotalEnergies.

Под контролем QatarEnergy находится весь нефтяной сектор Катара: разведка, добыча, переработка, транспортировка и хранение. При этом Катар является ведущим производителем сжиженного природного газа в мире.