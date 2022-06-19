Итальянская Eni присоединилась к расширению крупнейшего в мире СПГ-проекта
Eni стала вторым международным партнером Катара в расширении СПГ-проекта North Field East
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni стала вторым иностранным партнером QatarEnergy в расширении крупнейшего в мире СПГ-проекта North Field East. Об этом сообщило катарское государственное агентство QNA.
На прошлой неделе Катар уже подписал соглашение с французской TotalEnergies.
Под контролем QatarEnergy находится весь нефтяной сектор Катара: разведка, добыча, переработка, транспортировка и хранение. При этом Катар является ведущим производителем сжиженного природного газа в мире.
https://1prime.ru/gas/20220619/837226938.html
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