БЕРЛИН, 19 июн — ПРАЙМ. Правительство Германии намерено выделить кредиты на общую сумму в 15 миллиардов евро для ускоренного заполнения газовых хранилищ, передает агентство DPA со ссылкой на документы минэкономики ФРГ. В Дании испугались надвигающегося кризиса из-за "газового коллапса"

Как отмечается в документе, на газовом рынке сейчас сложилась "серьезная" ситуация. Для того, чтобы избежать "напряжения" этой зимой, необходимо закачивать больше топлива в хранилища, говорится в публикации. В связи с этим министерство экономики ФРГ начало разрабатывать меры, которые будут стимулировать предприятия сокращать потребление газа. Предполагается, что такие меры будут реализованы в форме аукционов — фирмы, которые снизят потребление "голубого топлива", получат денежное возмещение.

Кроме того, Берлин планирует выделить через Банк восстановления кредиты трейдеру Trading Hub Europe в объеме 15 миллиардов евро для поддержания ликвидности компании и закупки газа для газохранилищ.

Еще одна предлагаемая мера заключается в более активном использовании угля в генерации электроэнергии. Минэкономики считает такой шаг "горьким, но просто необходимым".