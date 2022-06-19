Правительство Германии выделит деньги на заполнение газохранилищ
Правительство Германии выделит кредиты на 15 миллиардов евро для ускоренного заполнения газохранилищ
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БЕРЛИН, 19 июн — ПРАЙМ. Правительство Германии намерено выделить кредиты на общую сумму в 15 миллиардов евро для ускоренного заполнения газовых хранилищ, передает агентство DPA со ссылкой на документы минэкономики ФРГ.
Как отмечается в документе, на газовом рынке сейчас сложилась "серьезная" ситуация. Для того, чтобы избежать "напряжения" этой зимой, необходимо закачивать больше топлива в хранилища, говорится в публикации. В связи с этим министерство экономики ФРГ начало разрабатывать меры, которые будут стимулировать предприятия сокращать потребление газа. Предполагается, что такие меры будут реализованы в форме аукционов — фирмы, которые снизят потребление "голубого топлива", получат денежное возмещение.
Кроме того, Берлин планирует выделить через Банк восстановления кредиты трейдеру Trading Hub Europe в объеме 15 миллиардов евро для поддержания ликвидности компании и закупки газа для газохранилищ.
Еще одна предлагаемая мера заключается в более активном использовании угля в генерации электроэнергии. Минэкономики считает такой шаг "горьким, но просто необходимым".
https://1prime.ru/gas/20220619/837227070.html
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