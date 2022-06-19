БЕРЛИН, 19 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой энергетическую политику своей предшественницы Ангелы Меркель. Правительство Германии выделит деньги на заполнение газохранилищ

"Ошибкой немецкой экономической политики было то, что наше энергоснабжение очень сильно было завязано на Россию", — заявил он агентству DPA.

По словам Шольца, Германии нужно было выстраивать инфраструктуру, которая могла быть быстро переориентирована в случае необходимости. Кроме того, политик напомнил, что будучи мэром Гамбурга призывал к строительству терминалов для приема сжиженного природного газа на северном побережье страны.

"Теперь мы должны это оперативно восполнять", — подчеркнул Шольц.

Вместе с тем он поддержал стратегию Меркель в отношениях с Россией и заявил, что "попытка примирения никогда не может быть ошибкой".

"Здесь я полностью на стороне моей предшественницы", — сказал он.