Канцлер ФРГ Шольц назвал отсутствие альтернатив российскому газу при Меркель ошибкой
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БЕРЛИН, 19 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ошибкой энергетическую политику своей предшественницы Ангелы Меркель.
"Ошибкой немецкой экономической политики было то, что наше энергоснабжение очень сильно было завязано на Россию", — заявил он агентству DPA.
По словам Шольца, Германии нужно было выстраивать инфраструктуру, которая могла быть быстро переориентирована в случае необходимости. Кроме того, политик напомнил, что будучи мэром Гамбурга призывал к строительству терминалов для приема сжиженного природного газа на северном побережье страны.
"Теперь мы должны это оперативно восполнять", — подчеркнул Шольц.
Вместе с тем он поддержал стратегию Меркель в отношениях с Россией и заявил, что "попытка примирения никогда не может быть ошибкой".
"Здесь я полностью на стороне моей предшественницы", — сказал он.
https://1prime.ru/gas/20220619/837227092.html
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