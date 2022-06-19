В Венгрии оценили стабильность поставок российского газа
Глава МИД Венгрии заявил, что российский газ приходит без перебоев согласно контракту
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Поставка газа из России в Венгрию стабильная, энергоносители приходят каждый день вовремя и без перебоев, передает агентство Рейтер со ссылкой на интервью венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто местному радио.
По словам главы МИД, поставки газа осуществляются по расписанию в соответствии с контрактом.
Согласно Сийярто, глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер РФ Александр Новак в ходе телефонного звонка заверили его, что компания выполнит свои обязательства перед Венгрией. Министр не уточнил, когда состоялся разговор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://1prime.ru/gas/20220619/837227231.html
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