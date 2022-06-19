МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Поставка газа из России в Венгрию стабильная, энергоносители приходят каждый день вовремя и без перебоев, передает агентство Рейтер со ссылкой на интервью венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто местному радио. Правительство Германии выделит деньги на заполнение газохранилищ

По словам главы МИД, поставки газа осуществляются по расписанию в соответствии с контрактом.

Согласно Сийярто, глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер РФ Александр Новак в ходе телефонного звонка заверили его, что компания выполнит свои обязательства перед Венгрией. Министр не уточнил, когда состоялся разговор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.