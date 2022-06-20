"Газпром" заявил, что не может полностью удовлетворить запрос итальянской Eni на поставку газа
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" заявила, что в понедельник только частично удовлетворит запрос итальянской Eni на поставку газа, и из этого следует, что газ будет недопоставлен шестой день подряд. Об этом сообщила итальянская государственная нефтегазовая биржа GME.
По ее словам, Eni следит за ситуацией и в случае появления новой информации сообщит о ней.
Как сказала итальянская компания, не вдаваясь в подробности, в выходные она получила от "Газпрома" объемы газа, аналогичные полученным в последние дни. В пятницу она получила лишь половину запрошенного газа, в четверг — 65% запрошенного объема, а в среду — 85%.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что сокращений поставок заранее не планировалось и они связаны с проблемами с техническим обслуживанием. Однако премьер-министр Италии Марио Драги отверг это объяснение, назвав его "ложью".
Как сообщили в пятницу два госчиновника, Италия на этой неделе может объявить об уровне "повышенной готовности" по газу, если Россия продолжит ограничивать поставки.
Комитет по чрезвычайным техническим ситуациям в газовой сфере назначил встречу на вторник, чтобы обсудить возникшую проблему.
Состояние повышенной готовности может привести к ряду мер, направленных на сокращение потребления, включая нормирование подачи газа определенным промышленным пользователям в рамках существующих контрактов, наращивание выработки на угольных электростанциях и запрос дополнительных поставок импортного газа у других поставщиков в рамках действующих контрактов.
https://1prime.ru/gas/20220620/837229118.html