МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" заявила, что в понедельник только частично удовлетворит запрос итальянской Eni на поставку газа, и из этого следует, что газ будет недопоставлен шестой день подряд. Об этом сообщила итальянская государственная нефтегазовая биржа GME. Италия сможет пережить зиму без российского газа, заявил глава Eni

По ее словам, Eni следит за ситуацией и в случае появления новой информации сообщит о ней.

Как сказала итальянская компания, не вдаваясь в подробности, в выходные она получила от "Газпрома" объемы газа, аналогичные полученным в последние дни. В пятницу она получила лишь половину запрошенного газа, в четверг — 65% запрошенного объема, а в среду — 85%.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что сокращений поставок заранее не планировалось и они связаны с проблемами с техническим обслуживанием. Однако премьер-министр Италии Марио Драги отверг это объяснение, назвав его "ложью". Правительство Германии выделит деньги на заполнение газохранилищ

Как сообщили в пятницу два госчиновника, Италия на этой неделе может объявить об уровне "повышенной готовности" по газу, если Россия продолжит ограничивать поставки.

Комитет по чрезвычайным техническим ситуациям в газовой сфере назначил встречу на вторник, чтобы обсудить возникшую проблему.

Состояние повышенной готовности может привести к ряду мер, направленных на сокращение потребления, включая нормирование подачи газа определенным промышленным пользователям в рамках существующих контрактов, наращивание выработки на угольных электростанциях и запрос дополнительных поставок импортного газа у других поставщиков в рамках действующих контрактов.