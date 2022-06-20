МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 41,7 миллиона кубометров на 20 июня. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Вице-канцлер Германии рассказал о "газовом армрестлинге" с Москвой

Куприянов сообщил, что "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,7 миллиона кубометров на 20 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".