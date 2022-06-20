КАИР, 20 июн — ПРАЙМ. Египетский газовый холдинг EGAS подписал в понедельник меморандум о взаимопонимании с американской Chevron о развитии газовой инфраструктуры, сообщило министерство нефти Египта. Eni может недополучить российский газ шестой день подряд

Согласно пресс-релизу, соглашение касается "сотрудничества в сфере транспортировки, импорта и сжижения газа и последующего экспорта", оно нацелено на "развитие инфраструктуры, необходимой для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Египет". Стороны создадут переговорный комитет для обсуждения конкретных проектов в данной сфере.

"В соответствии с соглашением компании оценят потенциальные шансы транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Египет для увеличения его себестоимости благодаря сжижению и последующему экспорту и повторной продаже", — говорится в пресс-релизе.

Также стороны проведут исследования в сфере производства сжиженного природного газа со сниженным содержанием углерода, отметило министерство. Прыжок в газовое будущее: как Россия добьется лидерства на мировом рынке

На прошлой неделе ЕС, Египет и Израиль подписали меморандум по поставкам газа через египетские терминалы на Средиземном море. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз намерен использовать египетскую инфраструктуру для закупок израильского и египетского газа, а также топлива из других источников в Восточном Средиземноморье.

Еврокомиссия ранее предложила специальный план для Евросоюза, направленный на постепенное снижение зависимости от поставок российских энергоресурсов. План предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.