МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. "Газпром" продолжает резко снижать поставки газа в Европу и вполне может "заморозить" ее зимой. Об этом пишет чешское издание Lidovky. И хотя власти ФРГ считают, что Москва просто "играет мышцами", правда в том, что Европа просто не сможет обходиться без российских энергоресурсов. The Telegraph: Байден потерпел фиаско в качестве президента США

Издание напомнило, что "Газпром" сообщил итальянскому консорциуму ENI о том, что поставки газа будут снижены на 15%. После этого в "Телеграмме" появилась информация о том, что поставки по газопроводу "Северный поток-1" уменьшатся еще на 33 миллиона кубометров в день. В целом ежедневные поставки "голубого золота" в ФРГ снизились на сто миллионов кубометров в день, а это важнейшая трасса в Европу. Затем "Газпром" снизил поставки и Словацкому газовому предприятию.

Эксперты сервера Eurointelligence.com предполагают, что Москва просто планирует поднять цены на газ. Покупатели будут закупать большие объемы, опасаясь, что цены повысятся.

Еще один вариант, по мнению аналитиков, — это то, что российская энергетическая компания хочет определенным образом повлиять на будущее своих активов в ФРГ. В апреле федеральный регулятор национализировал активы фирмы "Газпром Германия", а немногим ранее немецкое правительство вложило в эту фирму десять миллиардов евро. Lidovky пишет, что власти Германии продолжают обсуждение вопроса с НПЗ на границе Германии и Польши, в котором мажоритарная доля принадлежит Роснефти. Согласно одному из предлагаемых решений, НПЗ могут передать польской фирме "ПКН Орлен". Ею владеет польское государство, которое требует, чтобы Роснефть осталась без своей доли.

Эти два сценария уже неоднократно обсуждались ведущими аналитиками. Логично предположить, что в качестве ответа на подобные действия, Россия может ограничить или вообще остановить поставки "голубого золота".

Издание пишет о том, что сокращение поставок уже летом не даст возможность европейским странам заполнить хранилища перед зимой, и те останутся как минимум полупустыми. Поставки российского газа в ЕС на сегодняшний день достигают лишь половины от уровня прошлого года, указывает Lidovky.

"Из-за необдуманных действий европейских политиков в этом и следующем отопительных сезонах Европе, кроме холода в квартирах и частных домах, грозит резкий спад промышленности, которая будет просто неспособна обходиться без российских энергоносителей.