МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Европейские компании заполнили подземные хранилища газа (ПХГ) в среднем почти на 55%, об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Business Insider: мир ждет безумно тяжелое лето из-за европейских санкций

Как отмечается, ограничения в поставках "голубого топлива" из России, а также затянувшийся ремонт на крупном американском СПГ-заводе Freeport LNG пока не сказываются на темпах закачки топлива в европейские хранилища. Так, средний уровень заполненности ПХГ в Европе на газовые сутки 19 июня составил 54,75%, что на 0,44 процентного пункта выше показателей днем ранее. Общий объем закачанного в хранилища газа достиг примерно 58,3 миллиарда кубометров.

При этом объем производства электроэнергии из ветра в регионе опустился до 9,7% после достижения в воскресенье июньского максимума в 17,4%, свидетельствуют данные WindEurope. При этом в мае показатель держался на уровне 14,25%.

Поставки российского топлива по газопроводу "Северный поток" ожидаются на уровне предыдущих дней — на отметке около 64 миллионов кубометров, следует из данных оператора Nord Stream AG. По самому уязвимому месту. Что ждет Европу после "путинских ударов"

Экспорт "голубого топлива" из России через "Турецкий поток" остановятся из-за планового ежегодного технического обслуживания с 21 по 28 июня, как ранее сообщал "Газпром".

Транзит российского газа через территорию Украины во вторник ожидается на уровне 41,4 миллиона кубометров по сравнению с 41,7 миллиона кубометров накануне, следует из данных "Оператора ГТС Украины". На этом уровне показатель держится с конца мая.