Заполненность европейских газохранилищ выросла до 55% и достигла 58,3 миллиарда кубометров
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Европейские компании заполнили подземные хранилища газа (ПХГ) в среднем почти на 55%, об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Как отмечается, ограничения в поставках "голубого топлива" из России, а также затянувшийся ремонт на крупном американском СПГ-заводе Freeport LNG пока не сказываются на темпах закачки топлива в европейские хранилища. Так, средний уровень заполненности ПХГ в Европе на газовые сутки 19 июня составил 54,75%, что на 0,44 процентного пункта выше показателей днем ранее. Общий объем закачанного в хранилища газа достиг примерно 58,3 миллиарда кубометров.
При этом объем производства электроэнергии из ветра в регионе опустился до 9,7% после достижения в воскресенье июньского максимума в 17,4%, свидетельствуют данные WindEurope. При этом в мае показатель держался на уровне 14,25%.
Поставки российского топлива по газопроводу "Северный поток" ожидаются на уровне предыдущих дней — на отметке около 64 миллионов кубометров, следует из данных оператора Nord Stream AG.
Экспорт "голубого топлива" из России через "Турецкий поток" остановятся из-за планового ежегодного технического обслуживания с 21 по 28 июня, как ранее сообщал "Газпром".
Транзит российского газа через территорию Украины во вторник ожидается на уровне 41,4 миллиона кубометров по сравнению с 41,7 миллиона кубометров накануне, следует из данных "Оператора ГТС Украины". На этом уровне показатель держится с конца мая.
https://1prime.ru/gas/20220621/837240811.html