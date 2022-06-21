В Европе нашли способ заменить поставки газа по "Северному потоку"
Глава ЕК: снижение температуры отопления поможет заменить поставки газа по "Северному потоку"
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население изменит свои привычки.
По ее словам, важными факторам являются энергоэффективность и энергоснабжение. Поэтому европейцам нужно снизить температуру отопления или изменить температурный режим кондиционера на два градуса, чтобы ЕС смог заменить все поставки по "Северному потоку", заявила глава ЕК в интервью газете Diario.
На прошлой неделе "Газпром" снизил поставки по газопроводу "Северный поток" из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая". Как заявили в российской компании, одна из главных причин снижения прокачки — задержки в работе немецкой компании Siemens, которая несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты с ремонта.
При этом подземные газовые хранилища Европы продолжают стабильно заполняться. По данным Gas Infrastructure Europe, они заполнены в среднем на 55%, а общий объем закачанного в газа достиг примерно 58,3 миллиарда кубометров.
https://1prime.ru/gas/20220621/837241424.html
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