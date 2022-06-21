МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население изменит свои привычки. Россиянам раскрыли, почему “Газпром” не бьется за “Северный поток”

По ее словам, важными факторам являются энергоэффективность и энергоснабжение. Поэтому европейцам нужно снизить температуру отопления или изменить температурный режим кондиционера на два градуса, чтобы ЕС смог заменить все поставки по "Северному потоку", заявила глава ЕК в интервью газете Diario.

На прошлой неделе "Газпром" снизил поставки по газопроводу "Северный поток" из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая". Как заявили в российской компании, одна из главных причин снижения прокачки — задержки в работе немецкой компании Siemens, которая несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты с ремонта.

При этом подземные газовые хранилища Европы продолжают стабильно заполняться. По данным Gas Infrastructure Europe, они заполнены в среднем на 55%, а общий объем закачанного в газа достиг примерно 58,3 миллиарда кубометров.