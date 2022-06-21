АФИНЫ, 21 июн — ПРАЙМ. Греция готова к полной остановке поставок российского газа, но не считает, что это произойдет, сообщил греческий премьер Кириакос Мицотакис в беседе с порталом Capital.gr. В Европе нашли способ заменить поставки газа по "Северному потоку"

"Мы застрахованы от наихудшего сценария, который представляет собой не что иное, как полное прекращение поставок природного газа из России в Европу и, следовательно, в нашу страну" — заявил он.

Я не думаю, что это произойдет, но мы готовы к этому, и у нас есть все возможные варианты", — добавил политик.

Он подчеркнул, что Греция, в отличие от других стран, может закупать сжиженный природный газ, поскольку является "страной первого входа СПГ" в европейскую сеть.

Мицотакис отметил, что его больше беспокоят цены на энергоносители, а не их доступность.

"Вот где у нас сейчас большая проблема", — добавил он.

Премьер подчеркнул, что даже при наступлении худшего сценария, бизнес и граждане Греции не будут испытывать дефицит энергоснабжения. "Мы будем застрахованы мы справимся", — сказал политик.