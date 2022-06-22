МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Вслед за ограничением транзита грузов в Калининградскую область Литва может попытаться заблокировать поставки в регион газа, допустил в статье для Advance хорватский обозреватель Антун Роша, ссылаясь на источники. Литва ожидает "чапаевскую реакцию" России на блокаду Калининграда

"Газ в Калининград также поступает по газопроводам через Литву. Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены", — написал обозреватель.

По его словам, Литва стремится представить ограничение поставок в Калининградскую область как исполнение санкций Евросоюза, но в глазах Москвы это выглядит антироссийским шагом именно со стороны Вильнюса.

"Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?" — вопрошает Роша.