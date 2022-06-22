МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Канада ведет переговоры с Германией по преодолению последствий решения Оттавы по турбинам для газопровода "Северный поток", заявил в интервью агентству Bloomberg канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон. Выйти в дамки: как Россия обойдется без западных газовых турбин

Как ранее сообщали в "Газпроме", из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" компания может поставлять по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.

Это вызвано задержкой в работе компании Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты, ремонтировавшиеся на заводе Siemens Energy в Монреале.

Министр Уилкинсон заверил, что Канада ведет переговоры с Германией, "пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть".

В то же время министр подчеркнул, что Канада намерена уважать собственные санкции, но их целью "никогда не было нанесение значительного вреда ФРГ", поэтому Оттава очень озабочена ситуацией с турбинами.