Канада и Германия ведут переговоры из-за турбин для "Газпрома"
Министр Уилкинсон заявил, что Канада и ФРГ ищут решение проблемы с турбинами "Газпрома"
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Канада ведет переговоры с Германией по преодолению последствий решения Оттавы по турбинам для газопровода "Северный поток", заявил в интервью агентству Bloomberg канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.
Как ранее сообщали в "Газпроме", из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" компания может поставлять по "Северному потоку" до 100 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
Это вызвано задержкой в работе компании Siemens, которая из-за введенных Канадой антироссийских санкций не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты, ремонтировавшиеся на заводе Siemens Energy в Монреале.
Министр Уилкинсон заверил, что Канада ведет переговоры с Германией, "пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть".
В то же время министр подчеркнул, что Канада намерена уважать собственные санкции, но их целью "никогда не было нанесение значительного вреда ФРГ", поэтому Оттава очень озабочена ситуацией с турбинами.
https://1prime.ru/gas/20220622/837252713.html
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