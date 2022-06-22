МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель"Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания осуществляет подачу газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на 22 июня. Поставки газа в Европу сохранятся на уровне прошлых дней 22 июня

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,9 миллиона кубометров на 22 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил Куприянов.