МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома" в объёме 10% от поставок на внутренний рынок, для независимых производителей — 3% с дальнейшим повышением также до 10%, сообщила служба. СМИ сообщили о планах Минфина изъять у "Газпрома" 416 миллиардов рублей

"ФАС разработала нормативы продаж газа на бирже для "Газпрома" и независимых производителей. Служба предлагает утвердить приказ о минимальной величине продажи газа на бирже по аналогии с приказом на рынке нефтепродуктов", — говорится в сообщении ФАС.

По мнению ФАС, следует установить минимальные объемы биржевых продаж газа для "Газпрома" "не менее 10% от объема поставок на внутренний рынок, для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке — не менее 3%". Как уточнило ведомство, в дальнейшем объемы биржевых продаж должны составлять не менее 10% для обеих категорий поставщиков энергоресурса.

Как считают в ФАС, принятие приказа по газу позволит использовать биржевые котировки в качестве индикаторов рыночных цен на газ, а также будет препятствовать формированию монопольно высоких цен на него. "Газпром" подписал с CNPC соглашение о "дальневосточном" маршруте газа

"Потребители природного газа, приобретая его на бирже, получают ряд преимуществ, главное из которых — возможность долгосрочно планировать закупки с использованием прозрачного механизма формирования цен", — подчеркнула служба.

Согласно национальному плану развития конкуренции, к 2026 году не менее 10% природного газа от общего объема его поставок на внутренний рынок должно реализовываться через биржу.