МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Россия намеренно сокращает поставки газа на европейский рынок, Европа должна готовиться к их полному прекращению. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Цены на газ в Европе растут на торгах в среду

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен… Чем ближе мы подходим к зиме, тем больше понимаем намерения России… Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не допустить заполнения хранилищ в Европе и увеличить влияние России в зимние месяцы", — сообщил Бироль газете Financial Times.

Глава МЭА считает, что принятые европейскими странами меры по снижения спроса на газ были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения по поводу роста выбросов CO2 в атмосферу. Однако,по мнению Бироля, европейские власти предпринимают недостаточно действий. В частности, им нужно рассмотреть отсрочку закрытия стареющих атомных электростанций.