БЕРЛИН, 22 июн — ПРАЙМ. Берлин собирается объявить второй из трех уровней чрезвычайного плана по газовой безопасности, передает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Business Insider: мир ждет безумно тяжелое лето из-за европейских санкций

Согласно сообщению, это произойдет 8 июля, другие подробности не приводятся.

Чрезвычайный плат по газу был запущен властями ФРГ весной этого года. Он включает 3 этапа:

раннее предупреждение;

повышенная готовность,

чрезвычайная ситуация.

На первом этапе в стране был создан координационный штаб, который занимался разработкой мер на случай ухудшения ситуации. На втором этапе предприятия должны сами делать шаги по сокращению потребления дополнительных объемов "голубого топлива" или его по его закупке. Кроме того, допускается изъятие газа из хранилищ.

Активизация третьего этапа плана позволит властям активно вмешиваться в деятельности рыночных агентов для обеспечения энергетической безопасности.