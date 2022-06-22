МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто возможность поставки природного газа в Венгрию в случае возникновения проблем с российским экспортом. Ою этом сообщила пресс-служба греческого миниэнерго. Власти Греции обложат налогом сверхприбыли компаний-поставщиков газа

Скрекас представил венгерскому министру план правительства по достаточности снабжения страны и меры по бесперебойному снабжению страны природным газом в связи с кризисом на Украине. Чиновники рассмотрели возможность отправки природного газа в Венгрию через Болгарию и Румынию в случае возникновения проблем с поставками из России.

Также отмечалась необходимость прекращения зависимости от российских энергоресурсов и важность в этой связи газовых месторождений Восточного Средиземноморья и развития зеленой энергетики.