МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Несмотря на свою агрессивную риторику об энергетической независимости от России, польские власти продолжают покупать российский газ, используя реверс, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщает РИА Новости. Польша сообщила, что "переживет" без российского газа

Апеллируя к высказыванию члена польского правительства Петра Наимского, по словам которого, Польша "может выжить без российского газа", сенатор написал: "В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать".