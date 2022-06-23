МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме, не исключает возможность полного перекрытия поставок российского газа. Об этом сообщает греческое издание "Прото тема". The New York Times: Германия снова возвращается в "угольный век"

Европа переходит на уголь в ответ на сокращение поставок российского газа, при этом многие страны ищут способы вмешаться в энергетический рынок, такие как введение ограничения и чрезвычайные меры государственной поддержки, и даже призывы меньше использовать кондиционер, как предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, отмечает издание.

Переход на уголь описывается как временный, поскольку европейские официальные лица уверяют, что долгосрочные цели в отношении изменения климата не изменятся с использованием экологически чистых источников энергии. Но сейчас никто не может быть уверен, как долго продержатся "временные решения".

Решение перейти на использование угля принимается европейскими странами на фоне опасения дальнейшего сокращения поставок газа из России в регион, подчеркивает "Прото тема".