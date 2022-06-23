МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американская Venture Global сообщила о заключении новых долгосрочных соглашений на будущую поставку сжиженного природного газа (СПГ) со своих строящихся и планируемых производств. СМИ: Катар потребует от Евросоюза подписания долгосрочных контрактов по СПГ

В частности, компания подписала соглашение с американской Chevron о купле-продаже 1 миллиона СПГ в год с Plaquemines LNG (строительство началось в августе 2021 года) в течение 20 лет, а также CP2 LNG (начало строительства ожидается 2023 году) с аналогичным объемом и сроком, а также с немецкой Energie Baden-Wuerttemberg AG (EnBW) о продаже ей 1,5 миллиона СПГ в течение 20 лет.

Таким образом, среди европейских покупателей у Venture Global уже польская PGNiG, британская BP, англо-голландская Shell, испанская Repsol, итальянская Edison, португальская GALP и немецкая EnBW.