Venture Global заключила долгосрочные соглашения на поставку СПГ
Американская Venture Global заключила долгосрочные соглашения на поставку СПГ со странами Европы
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Американская Venture Global сообщила о заключении новых долгосрочных соглашений на будущую поставку сжиженного природного газа (СПГ) со своих строящихся и планируемых производств.
В частности, компания подписала соглашение с американской Chevron о купле-продаже 1 миллиона СПГ в год с Plaquemines LNG (строительство началось в августе 2021 года) в течение 20 лет, а также CP2 LNG (начало строительства ожидается 2023 году) с аналогичным объемом и сроком, а также с немецкой Energie Baden-Wuerttemberg AG (EnBW) о продаже ей 1,5 миллиона СПГ в течение 20 лет.
Таким образом, среди европейских покупателей у Venture Global уже польская PGNiG, британская BP, англо-голландская Shell, испанская Repsol, итальянская Edison, португальская GALP и немецкая EnBW.
https://1prime.ru/gas/20220623/837272188.html
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