МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в четверг после достижения почти 1500 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов опустились чуть ниже 1430 долларов, снизив темпы роста с 7% до 2% по сравнению с расчётной ценой среды, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. ФРС признала, что не может контролировать цены на нефть и продукты в США

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию четверга небольшим снижением, почти на уровне 1380 долларов (–1% к расчётной цене среды — 1393,8 доллара). Но уже с первых минут котировки устойчиво росли и демонстрировали эту тенденцию примерно до 14.00 мск, пока не достигли ценового максимума в 1494 доллара за тысячу кубометров (+7,2%). Однако во второй половине дня фьючерсы чуть подешевели. К закрытию торгов цены снизили темпы роста и последние контракты продавались за 1426,6 доллара (+2,4%).

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчётная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако затем стоимость газа вновь перешла к резкому росту и в последние дни продолжает расти после снижения поставок из России. Котировки 15 июня — после сообщения "Газпрома" об уменьшении из-за технических ограничений поставок по "Северному потоку" (до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах — 40% от максимальной мощности) — превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров.

Глава Евросоюза по климатической политике Франс Тиммерманс в четверг, по данным СМИ, сообщил, что 10 из 27 европейских стран выпустили ранее предупреждение в отношении поставок газа — первый из трёх уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет.