МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. По сообщению журнала Spiegel, Министерство финансов Германии рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части "Северного потока 2". В Германии допустили прекращение поставок газа по "Северному потоку"

Издание пишет, что правительство Германии в настоящий момент изучает вопрос, следует ли национализировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории страны, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Экспроприированые трубы можно было бы использовать для развития инфраструктуры СПГ.