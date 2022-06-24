МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. По сообщению журнала Spiegel, Министерство финансов Германии рассматривает возможность экспроприации пролегающей по территории страны части "Северного потока 2".
Издание пишет, что правительство Германии в настоящий момент изучает вопрос, следует ли национализировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории страны, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Экспроприированые трубы можно было бы использовать для развития инфраструктуры СПГ.
https://1prime.ru/gas/20220624/837284522.html
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