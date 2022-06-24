МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Публикация о возможной национализации Германией части "Северного потока — 2" является гипотетическим рассуждением, официальных заявлений нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Spiegel: Германия планирует национализировать часть "Северного потока — 2"

По словам Пескова, Германия пока официально не заявляла об экспроприации "Северного потока — 2". "Если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов", — отметил пресс-секретарь.