МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что прекращение поставок российского природного газа может стать наихудшим сценарием для Европы и повлиять на экономику всех стран, но это маловероятно.
Премьер отметил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Евросоюза, что страна обязана быть готовы к наихудшему сценарию в вопросе поставок энергоресурсов из России, которым является полное прекращение поставки российского природного газа на рынки Европы. Для решения такой проблемы необходима европейская координация.
Мицотакис также отметил, что 70% импорта природного газа в Греции идет на производство электроэнергии, и власти страны обсуждают возможность производства электроэнергии из других источников. В настоящий момент Россия покрывает до 45% потребностей страны в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%.
Вместе с тем премьер не считает, что этот сценарий воплотится в жизнь.
https://1prime.ru/gas/20220624/837288540.html
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