В ЕК рассказали, сколько стран Евросоюза не получают российский газ
Глава ЕК заявила, что 12 стран ЕС полностью или частично не получают российский газ
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. К настоящему моменту 12 из 27 государств Евросоюза полностью или частично не получают российское "голубое топливо", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа", — заявила она.
https://1prime.ru/gas/20220624/837289198.html
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