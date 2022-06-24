БРЮССЕЛЬ, 24 июн — ПРАЙМ. К настоящему моменту 12 из 27 государств Евросоюза полностью или частично не получают российское "голубое топливо", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Премьер Италии заявил, что Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ

"К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа", — заявила она.