МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Никто из глав государств и правительств членов Евросоюза не верит в версию "Газпрома" о технических причинах снижения поставок газа по "Северному потоку". Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС. В Германии допустили прекращение поставок газа по "Северному потоку"

"Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали", — подчеркнул Шольц.