БЕРЛИН, 24 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит смысла спекулировать о возможной полной остановке прокачки газа по "Северному потоку 1" после плановой инспекции. В ЕК рассказали, сколько стран Евросоюза не получают российский газ

В середине июня Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что прокачка газа по трубопроводу "Северный поток 1" будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции, старт которой запланирован на 11 июля.

"Что касается вопроса планового ремонта и что будет дальше — спекулировать не имеет смысла. Я только уверен, что абсолютно разумным было то, что еще в конце прошлого года мы начали обсуждать, что произойдет, если безопасность энергоснабжения снизится из-за войны, поэтому мы были хорошо подготовлены, когда война началась", — заявил Шольц на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС, отвечая на вопрос, не опасается ли он, что прокачка газа после плановой инспекции не будет восстановлена.

Он напомнил, что Германия ускорила развитие инфраструктуры по приему сжиженного природного газа, внесла изменения в законодательство для поддержки энергосектора, заполняет газохранилища. "Но спекулировать о том, что и когда произойдет, не имеет смысла. Мы должны хорошо подготавливаться, именно это мы очень быстро сделали. Поэтому мы продвинулись дальше, чем могли бы без этой проделанной работы", — сказал канцлер.