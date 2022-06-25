МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия не участвует в контактах между Германией и Канадой по поводу осложненных санкциями поставок оборудования для газопровода "Северный поток 1", заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. Reuters: в Канаде сообщили о возможном обсуждении турбин Siemens на G7

"Газпром" ранее сократил прокачку газа по экспортному маршруту, сославшись на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens.

"Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами", — сказал посол.

В Siemens объясняют задержку с поставками оборудования санкциями, которые Канада ввела против России из-за конфликта на Украине. Правительства Канады и Германии говорят, что обсуждают ситуацию в поисках решения.

"Я не вижу необходимости посольству становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств. В настоящее время нашей роли я не вижу просто", — сказал Степанов.