МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Проекты по сжижению газа, которые сейчас активно разрабатывают американские компании, не смогут значительно изменить структуру мирового рынка как минимум в ближайшие пять лет хотя бы потому, что большую часть из этого срока займет их строительство, заявил РИА Новости генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков. Venture Global заключила долгосрочные соглашения на поставку СПГ

"Думаю, что в моменте, до конца этого года, в следующем году, невозможно принципиально изменить структуру рынка. В первую очередь, невозможно технически, поскольку такие заводы проектируются, строятся долго. Даже пятилетний горизонт не вызывает уверенности, что США с помощью своих СПГ-проектов смогут восполнить выпадающие объемы газа," — сказал агентству Каленков.

При этом, как отметил заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов, пока международные прогнозные оценки прироста мощностей по сжижению газа опережают мировые темпы прироста спроса на газ. "Потому что не учитывают возможные ограничения российских трубопроводных поставок, которые стали актуальными для европейцев в последние месяцы, а также вероятные задержки с реализацией российских СПГ-проектов в связи с технологическими санкциями," — объяснил эксперт ЦСР.

Американские компании в последние месяцы активно заключают долгосрочные соглашения, в особенности с европейскими покупателями, на будущую поставку сжиженного природного газа (СПГ) со своих строящихся и планируемых производств. Например, Venture Global LNG уже законтрактировала 20-летними соглашениями около 80% проектной мощности завода Plaquemines LNG, строительство которого началось в 2021 году. Первые поставки СПГ в рамках этих договоров ожидаются не раньше 2026 года.

Помимо строительства новых объектов, компании США планируют и расширение уже существующих мощностей. Так, в среду совет директоров Cheniere принял положительное инвестиционное решение по строительству третьей очереди Corpus Christi в штате Техас, которая добавит проекту более 10 миллионов СПГ в год. А еще в апреле Sempra Infrastructure договорилась с партнерами о строительстве второй фазы завода Cameron LNG и увеличении на 5% мощностей уже запущенных линий.