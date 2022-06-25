МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что увеличение добычи на месторождении в Гронингене будет "крайней мерой", но этого не будет достаточно, чтобы изменить цены на газ. WSJ назвала "путинский рост цен" Байдена трижды ложью

Согласно Рютте, обсуждение увеличения поставок с помощью добычи в Гронингене состоится только в "конечной ситуации". Он считает, что сокращение объемов поставляемого РФ газа не является достаточным для этого поводом.

"Есть другие, которые говорят, что вы должны раскрыть Гронинген, потому что это приведет к снижению цен на газ. Ну, 40 миллиардов кубометров недостаточно, чтобы изменить мировые спотовые цены на газ", — приводит агентство Блумберг слова нидерландского премьера.

Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. На протяжении многих лет месторождение являлось основным источником газоснабжения северо-западной Европы. Однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на месторождении. Ожидалось, что газовое месторождение будет закрыто в период с 2025 по 2028 год, однако недавно власти заявили о намерении окончательно закрыть его в 2023 или 2024 году.