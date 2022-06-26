МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа в ФРГ несет в себе опасность, поскольку это навсегда изменит экономический ландшафт страны. Германии стоит потуже затянуть пояса и готовиться к худшему. Об этом пишет журналист агентства Bloomberg. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

Согласно информации федерального парламента страны, в случае прекращения поставок российских энергоресурсов, немецкая экономика снизится в следующем году уже более чем на 3%, пишет агентство.

"Перспективы уже довольно мрачные. На заводах за последние три месяца наблюдается падение уровня производственных заказов, затраты продолжают возрастать, а о доверии населения к властям страны уже даже не приходится говорить", отмечает оно.

Bloomberg напоминает, что в этом месяце в ФРГ также наблюдается резкое падение показателя деловых ожиданий.

Многие компании уже начали подготовку к длительному сокращению потребления энергии. Агентство привело в пример BASF, крупнейшего европейского производителя химикатов, который в нынешних условиях допускает возможность сокращения производства по причине высокой стоимости газа. Последний используется как сырье в производстве и для выработки электроэнергии.

"Трудные времена ожидают Германию", — подчеркивает Bloomberg. Глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер ранее отметил, что населению ФРГ придется столкнуться с удвоением или утроением счетов за газ. Он настоятельно попросил сограждан экономить деньги и энергию. В США рассказали, из-за чего может рухнуть глобализированный мир

Bloomberg пишет, что многие предприятия, которые занимаются производством металлов, бумаги, а также продуктов питания, будут поставлены перед жесткой дилеммой — сокращать или же совсем закрывать производственные мощности в Германии. Это еще больше укрепит тенденцию к оттоку рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет непоправимый вред экономическому ландшафту страны".