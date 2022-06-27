МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе начали первый день торговой недели ростом, чуть превысив 1500 долларов за тысячу кубометров, после чего несколько снизились, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стало хуже: что теперь ждет немцев без российского газа

Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне почти 1450 долларов за тысячу кубометров (+3,9% к расчётной цене пятницы — 1395,2 доллара) и уже через несколько минут ускорили темпы роста вдвое и достигли 1504,9 доллара (+7,9%). Затем стоимость несколько снизилась, но остаётся выше отметки в 1450 долларов за тысячу кубометров.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчётная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Однако в середине июня стоимость газа вновь перешла к резкому росту и в последние дни на фоне снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет.