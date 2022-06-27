Стоимость газа на европейском рынке выросла в начале торгов до 1504,9 доллара за тысячу кубометров
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе начали первый день торговой недели ростом, чуть превысив 1500 долларов за тысячу кубометров, после чего несколько снизились, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу одной из основных мировых торговых площадок TTF открыли сессию на уровне почти 1450 долларов за тысячу кубометров (+3,9% к расчётной цене пятницы — 1395,2 доллара) и уже через несколько минут ускорили темпы роста вдвое и достигли 1504,9 доллара (+7,9%). Затем стоимость несколько снизилась, но остаётся выше отметки в 1450 долларов за тысячу кубометров.
В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчётная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.
Однако в середине июня стоимость газа вновь перешла к резкому росту и в последние дни на фоне снижения поставок из России продолжает расти. Котировки 15 июня превысили 1300 долларов, а на следующий день вплотную приблизились к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке пока нет.
https://1prime.ru/gas/20220627/837301436.html