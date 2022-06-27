МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. По сообщению Еврокомиссии, Евросоюз окончательно одобрил новое законодательство, требующее заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы — на 90%. Цены на газ в Европе превысили 1500 долларов за тысячу кубов

"Сегодняшнее официальное одобрение министрами энергетики ЕС последовало за положительным голосованием Европейского парламента на прошлой неделе. Новое Положение о хранении газа теперь официально принято и вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС", — говорится в пресс-релизе сообщества.

Как сообщают в Еврокомиссии, новое законодательство предусматривает, что 18 государств-членов, имеющих подземные хранилища газа, заполнят их на 80% к 1 ноября, и им рекомендуется стремиться к 85%. В ближайшие годы целью будет 90%.

Кроме того, Евросоюз одобрил законодательство, согласно которому все операторы газовых хранилищ в сообществе должны будут пройти новую сертификацию с целью снижения рисков вмешательства извне.