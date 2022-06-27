Экспорт американского СПГ в Европу почти утроился за период с марта в годовом выражении - заявление
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос с марта почти в три раза против аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена.
"В то время как Россия сократила поставки природного газа в несколько стран-членов ЕС, Соединенные Штаты и другие производители активизировались" — сообщается в документе.
Согласно материалам, за период с марта глобальный экспорт СПГ в европейские страны вырос на 75% по сравнению с 2021 годом, а поставки американского топлива на европейский рынок почти утроились.
https://1prime.ru/gas/20220627/837304428.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.