БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос с марта почти в три раза против аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена.

"В то время как Россия сократила поставки природного газа в несколько стран-членов ЕС, Соединенные Штаты и другие производители активизировались" — сообщается в документе.

Согласно материалам, за период с марта глобальный экспорт СПГ в европейские страны вырос на 75% по сравнению с 2021 годом, а поставки американского топлива на европейский рынок почти утроились.