МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Норвегия поставляет в Европу максимальные объемы газа, покрывая 25% спроса в регионе, однако потенциал для развития существует. Об этом заявил министр торговли и промышленности страны Кристиан Вестре. Южная Корея повысит цены на газ и электричество

"Сейчас мы экспортируем в Европу столько ресурсов природного газа, сколько можем, мы покрываем 25% спроса в Европе. Но здесь по-прежнему есть потенциал", — отметил норвежский чиновник.