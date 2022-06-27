МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Европу ожидает энергетический коллапс в случае прекращения импорта российского газа и массового перехода на электроэнергию. Об этом заявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович. В Норвегии оценили поставки страной газа в Европу

По словам главы правительства, в настоящий момент обострился вопрос обеспечения надежного энергоснабжения. Европа нуждается в полноценной энергетической политике для того, чтобы электроэнергии хватило всем странам.

"Если осенью или с наступлением холодов не будет поставок газа из России к Западной Европе, на уровне, который удовлетворяет их экономику, если они перейдут на электроэнергию, нас ожидает общий энергетический коллапс. Это значит, что ни за какие деньги не сможете купить электроэнергию. Не только рост ее цены, которая в такой ситуации точно взлетит в небо, но и с деньгами не получите", — отметил Абазович, выразив надежду, что подобный сценарий не станет реальностью.