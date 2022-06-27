МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Газпром" завершил плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" и возобновил поставки по нему в 20.00 мск, сообщила компания. ХДС обвинила немецкие власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20.00 мск", — сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

Компания поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали — 31,5 миллиарда кубометров газа в год.