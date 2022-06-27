"Газпром" возобновил поставки по "Турецкому потоку"
"Газпром" сообщил о возобновлении поставок по газопроводу "Турецкий поток"
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. "Газпром" завершил плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" и возобновил поставки по нему в 20.00 мск, сообщила компания.
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20.00 мск", — сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
Компания поставляет газ по "Турецкому потоку" из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали — 31,5 миллиарда кубометров газа в год.
https://1prime.ru/gas/20220627/837309012.html
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