СМИ: Польша выставит России счет за отключение газа
Wirtualna Polska: Польша выставит России счет за отключение поставок газа
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Варшава рассматривает возможность предъявить российскому экспортеру газа счет за отключение поставок, пишет издание Wirtualna Polska.
С таким заявлением выступил министр государственных активов Польши Яцек Сасин. Он считает, что решение "Газпрома" прекратить поставки из-за отказа платить за российское сырье в рублях является односторонним актом и нарушает условия Ямальского контракта.
"Мы намерены призвать Газпром к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу", — отметил чиновник и добавил, что для этого уже заключена договоренность с руководством PGNiG.
Напомним, что "Газпром" прекратил экспорт газа в Польшу в конце апреля из-за отказа Варшавы платить за газ в рублях. Уже тогда государственная польская энергетическая компания заявляла, что это нарушает Ямальский контракт.
https://1prime.ru/gas/20220628/837310924.html
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