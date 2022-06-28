МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Варшава рассматривает возможность предъявить российскому экспортеру газа счет за отключение поставок, пишет издание Wirtualna Polska. В ПФР рассказали, когда начинают начислять пенсию уволившемуся пенсионеру

С таким заявлением выступил министр государственных активов Польши Яцек Сасин. Он считает, что решение "Газпрома" прекратить поставки из-за отказа платить за российское сырье в рублях является односторонним актом и нарушает условия Ямальского контракта.

"Мы намерены призвать Газпром к ответу за решение о прекращении поставок газа в Польшу", — отметил чиновник и добавил, что для этого уже заключена договоренность с руководством PGNiG.

Напомним, что "Газпром" прекратил экспорт газа в Польшу в конце апреля из-за отказа Варшавы платить за газ в рублях. Уже тогда государственная польская энергетическая компания заявляла, что это нарушает Ямальский контракт.