МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает в 2024 году промышленным потребителям газа перейти на ценовой ориентир биржевых региональных индексов, сообщает ведомство. Нидерландский министр: для ЕС есть риск эффекта домино в газовом кризисе

Ранее в июне ФАС предложила установить нормативы продаж газа на бирже для компании "Газпром" в объеме 10% от поставок на внутренний рынок, для независимых производителей — 3% с дальнейшим повышением также до 10%.

"После установления минимального объема продаж природного газа и сформированных рыночных ценовых индикаторов ФАС России предлагает промышленным потребителям использовать биржевые региональные индексы. Перейти на них предполагается в 2024 году. Это создаст ликвидные индикаторы цен на природный газ и СУГ (сжиженный углеводородный газ — ред.)", — говорится в сообщении ФАС.

По мнению службы, появление биржевого индекса обеспечит потребителям прозрачность механизма формирования цен на рынке и их предсказуемость.

"Еще одно направление развития региональных индексов — это организация биржевой торговли с поставкой на любой месяц в календарном году, то есть поставочные фьючерсы. На первом этапе ФАС России предлагает рассматривать возможность запуска контрактов на поставку со сроками от двух до семи месяцев", — также отмечает ФАС.