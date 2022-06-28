МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 28 июня. Европа ускорила темпы закачки в подземные хранилища газа

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 28 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — заявил Куприянов.