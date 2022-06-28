МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе начали вторник возле отметки, на которой они завершили торги понедельника, об этом говорят данные лондонской биржи ICE. Европа ускорила темпы закачки в подземные хранилища газа

Так, июльские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию на уровне около 1420 долларов за тысячу кубометров, что близко к расчетной цене предыдущего торгового дня. После этого котировки снизились примерно до 1410 долларов, однако затем немного выросли до 1425 долларов, что стало ценовым максимумом торгов.

Стоимость газа на европейском рынке в начале марта обновляла максимумы четыре дня подряд на опасениях за возможный запрет на ввоз российских энергоресурсов. Исторический рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, что на 275% выше котировок 23 февраля. После этого цены перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.