Цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1420 долларов за тысячу кубов
Фьючерсы на газ в Европе торгуются около отметки в 1420 долларов за тысячу кубометров
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе начали вторник возле отметки, на которой они завершили торги понедельника, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.
Так, июльские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию на уровне около 1420 долларов за тысячу кубометров, что близко к расчетной цене предыдущего торгового дня. После этого котировки снизились примерно до 1410 долларов, однако затем немного выросли до 1425 долларов, что стало ценовым максимумом торгов.
Стоимость газа на европейском рынке в начале марта обновляла максимумы четыре дня подряд на опасениях за возможный запрет на ввоз российских энергоресурсов. Исторический рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, что на 275% выше котировок 23 февраля. После этого цены перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.
https://1prime.ru/gas/20220628/837312040.html
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