МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу по введению "лимита цен" на российский газ. Немецкая газета назвала последствия прекращения поставок газа из России

"Я очень поддерживаю это. Нужно взаимодействовать и по этому вопросу. Мы продолжим взаимодействовать по этой теме в ближайшие недели", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки".

По его словам, ограничить цены на газ из России будет легче, поскольку он поступает по трубопроводу.

Ранее итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о необходимости ввести потолок цен на импорт топлива из России и "ликвидировать зависимость" от страны. Еврокомиссия пообещала изучить инициативу к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что установление цен на российский газ является предметом переговоров с "Газпромом".