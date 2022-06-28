Макрон поддержал введение "лимита цен" на российский газ
Макрон поддержал итальянскую инициативу по введению "лимита цен" на российский газ
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу по введению "лимита цен" на российский газ.
"Я очень поддерживаю это. Нужно взаимодействовать и по этому вопросу. Мы продолжим взаимодействовать по этой теме в ближайшие недели", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки".
По его словам, ограничить цены на газ из России будет легче, поскольку он поступает по трубопроводу.
Ранее итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о необходимости ввести потолок цен на импорт топлива из России и "ликвидировать зависимость" от страны. Еврокомиссия пообещала изучить инициативу к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что установление цен на российский газ является предметом переговоров с "Газпромом".
https://1prime.ru/gas/20220628/837315622.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.