МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Парламент Литвы закрепил законом запрет на ввоз российского газа, однако сделал исключение для транзита в Калининградскую область, сообщили в пресс-службе сейма. Немецкая газета назвала последствия прекращения поставок газа из России

"Сейм принял поправки… к закону о природном газе, в соответствии с которыми осуществляются цели национальной и энергетической безопасности, обеспечиваются важнейшие интересы государства и общества", — говорится в заявлении.

Отмечается, что такая мера позволит гарантировать надежную и непрерывную подачу топлива литовским потребителям в случае отказа от импорта из стран, "которые угрожают нацбезопасности Литвы и обеспечению национальных интересов".

Министр энергетики Дайнюс Крейвис, представлявший законопроект, отметил, что поправки юридически закрепят отказ от импорта газа из России, тогда как де-факто поставки уже не производятся. "Для того, чтобы мы могли сохранить этот отказ на долгий период, и необходим этот закон", — цитирует министра пресс-служба. Песков прокомментировал идею G7 установить потолок цены на российский газ

После официального принятия поправок Клайпедский СПГ-терминал нельзя будет использовать для российского газа. Кроме того, будет запрещена транспортировка топлива из России на территорию Литвы или через нее. Последнее требование не распространяется на транзит российского газа в Калининградскую область, отмечается в сообщении.

В апреле власти Литвы заявили, что больше не импортируют природный газ из России, а обеспечивают себя газом через СПГ-терминал в Клайпедском порту.