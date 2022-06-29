МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. По данным операторов газотранспортных сетей, уровень поставкок российского газа по двум основным коридорам — "Северному потоку" и газотранспортной системе Украины — останется прежним. Сколько зверя ни корми: насытится ли Европа доступным российским газом

Согласно сайту оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 29 июня составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров. Кроме того, из-за задержек в работе немецкой Siemens "Северный поток" не может поставлять больше 67 кубометров газа в день.

По данным "Оператора ГТС Украины", прокачка через украинскую территорию также остается на уровне предыдущих дней.

При этом с конца газовых суток 27 июня возобновлены поставки по "Турецкому потоку" после плановых техработ.