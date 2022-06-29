МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 29 июня. Поставки газа в Европу ожидаются на прежних уровнях 29 июня

По словам Куприянова, "Газпром" подает газ через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 29 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.