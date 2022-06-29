МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Стоимость газа на европейском рынке слабо растет на торгах в среду и приближается к отметке в 1450 долларов за тысячу кубических метров, следует из данных лондонской биржи ICE. Литва узаконила запрет на импорт российского газа

Так, июльские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию ростом и почти достигли 1415 долларов за тысячу кубов, что на 0,5% выше расчетной цены вторника. Это стало ценовым минимумом торгов. Затем котировки немного поднялись, ценовой максимум составил 1444 доллара.

Стоимость газа на европейском рынке в начале марта обновляла максимумы четыре дня подряд на опасениях за возможный запрет на ввоз российских энергоресурсов. Исторический рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, что на 275% выше котировок 23 февраля. После этого цены перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.